Barra Mansa terá ‘Rua de Compras’ em novembro

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Barra Mansa, Cesar de Carvalho, esteve na quinta-feira (dia 9) com a presidente do Sicomércio, Lilian Panizza, a presidente da Aciap-BM, Fernanda Moysés, e o vice-presidente da CDL, José Paulo Nogueira, para abordar os preparativos da ‘Rua de Compras’. O evento será realizado no dia 09 de novembro (segundo domingo do mês), das 9h às 17h, nas avenidas Domingos Mariano e Joaquim Leite, no Centro.

Com comércio aberto no período, a programação contará com show de prêmios, food trucks, espaço infantil e diversas atrações culturais.

– Essa é uma demanda das entidades do município, com o objetivo de alavancar as vendas, especialmente com a proximidade do fim do ano. Teremos diversas atividades e a participação de outras secretarias municipais durante o evento. Será um evento bem positivo para a nossa cidade – destacou o secretário Cesar de Carvalho.

A gerente de Turismo, Lenara Napoli, também confirmou presença com a participação dos artesãos locais e do artesanato gourmet, reforçando o compromisso da Prefeitura em valorizar o trabalho dos artistas e empreendedores do setor.

— O artesanato de Barra Mansa é parte essencial da nossa identidade cultural e econômica. A presença dos artesãos e do artesanato gourmet na Rua de Compras reforça nosso compromisso em promover espaços de visibilidade e geração de renda, fortalecendo o turismo e a economia criativa do município — comunicou.

A presidente da Aciap-BM, Fernanda Moysés, ressaltou que a expectativa é repetir o sucesso obtido nos shows de prêmios do Dia das Mães e do Dia dos Pais. “Essas ações são importantes para movimentar o comércio e também para oferecer ao consumidor, além do acesso a um comércio diversificado e de qualidade, oportunidades de ser premiado. E, ainda, proporcionar uma opção de lazer a mais para a população, para as famílias de Barra Mansa, com todas as atividades que serão realizadas no dia”, contou.

Fotos: Arquivo PMBM / Divulgação (reunião)