Volta Redonda: Secretarias apresentam a Neto o quadro atual e preparam cortes de despesas

O prefeito Antonio Francisco Neto deu sequência, nesta sexta-feira (dia 10), às reuniões setoriais voltadas à contenção de gastos públicos. Na semana passada, o prefeito reuniu todas as secretarias e autarquias e solicitou uma análise detalhada das despesas, com o objetivo de promover cortes que causem o menor impacto possível na prestação de serviços à população de Volta Redonda.

Segundo Neto, equilibrar as contas sem comprometer os atendimentos é um desafio, mas o resultado só será alcançado com o empenho conjunto de todas as áreas da administração. “Cada ação será importante. Precisamos muito que esse senso de urgência esteja presente em cada um dos nossos gestores. Vamos vencer esta crise juntos”, afirmou o prefeito.

Nesta segunda etapa de reuniões, apresentaram seus quadros financeiros e operacionais as seguintes pastas: Educação, Obras, Serviços Públicos, Central de Ambulâncias, Garagem Municipal, Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), Esporte e Lazer, Meio Ambiente e Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda).

A Secretaria Municipal de Obras (SMO) abriu as apresentações, destacando o aumento do consumo de combustível na frota municipal. Desde 2021, a frota da prefeitura cresceu 25%, passando de 522 para 652 veículos. Esse aumento acompanha a ampliação dos serviços públicos após a pandemia, quando foram retomados e fortalecidos atendimentos em diversas áreas.

Como exemplo, Neto citou que, antes de sua volta à prefeitura, os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) estavam fechados, os hospitais funcionavam de forma precária e as atividades da Melhor Idade estavam paralisadas. A ampliação do sistema de Segurança Pública também contribuiu para o aumento da frota e, consequentemente, do consumo.

A partir de agora, todas as rotas e viagens serão reavaliadas pelos gestores das respectivas áreas. O controle do uso dos veículos será intensificado, e as saídas do município só ocorrerão em casos essenciais, principalmente na área da Saúde.

Outra medida importante é a transferência das licitações do Furban para a Central Geral de Compras (CGC), responsável pelas concorrências da prefeitura. A mudança deve aumentar a competitividade entre as empresas e, assim, reduzir os custos das novas obras.

Cada secretaria apresentou seus principais gastos e propostas de redução. O acompanhamento das medidas será feito de forma periódica e integrada, conforme o planejamento apresentado ao prefeito.

