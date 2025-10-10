Mãe é presa por torturar filho de 8 anos com colher quente em VR; criança teve queimadura de segundo grau

Um casal foi preso na madrugada desta sexta-feira (dia 10) em Volta Redonda, após denúncia de maus-tratos contra uma criança de 8 anos. O caso aconteceu na Avenida Pelotas, no bairro Belmonte, e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Conselho Tutelar.

De acordo com o registro policial, os agentes foram acionados após uma denúncia de que a mãe teria queimado a mão do filho com uma colher quente. A agressão foi confirmada pelos conselheiros tutelares e por exame médico realizado no Hospital São João Batista, onde foi constatada queimadura de segundo grau na criança.

A mulher foi presa em flagrante pelo crime de tortura, enquanto o pai da criança foi autuado por omissão de socorro. Ambos permaneceram detidos e estão à disposição da Justiça. O menino recebeu atendimento médico e acompanhamento do Conselho Tutelar.