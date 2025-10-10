Odair Mariano destaca importância da transição justa no Seminário Pré-COP30 em Brasília

Na quarta-feira, dia 8, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) realizam, em Brasília, o Seminário Pré-COP30: promovendo trabalho decente e transição justa. O evento reúne representantes do governo, setor empresarial, centrais sindicais e organismos internacionais para debater os desafios e oportunidades de uma economia de baixo carbono.

Entre os participantes, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Odair Mariano, reforçou a importância de colocar os trabalhadores no centro das discussões sobre sustentabilidade. “A transição energética precisa ser justa, e isso significa garantir que os trabalhadores dos setores mais impactados tenham voz, proteção social e acesso à qualificação profissional,” afirmou Odair.

Odair esteve acompanhado pelo diretor jurídico do sindicato, Leandro Vaz, e pelo diretor financeiro, Alex Clemente, que também participaram das atividades e reforçaram o compromisso da entidade com o diálogo social e a construção de políticas públicas inclusivas.

O seminário contou também com a presença do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, além de representantes da OIT e de instituições parceiras envolvidas na promoção da transição justa. Os debates abordam temas como estresse térmico, segurança e saúde no trabalho, empregos verdes e formação profissional.

Também presente no evento, o presidente da Força Sindical, Miguel Torres, destacou que “a transição justa não pode ser apenas uma promessa, ela precisa ser uma política concreta que garanta emprego, renda e dignidade para os trabalhadores. É fundamental que as centrais sindicais estejam envolvidas desde o início na construção dessas estratégias”.

Odair Mariano destacou ainda que “os metalúrgicos do Sul Fluminense estão prontos para contribuir com soluções que aliem desenvolvimento industrial à preservação ambiental. Mas isso só será possível com diálogo social e políticas públicas que valorizem o trabalho decente”.

O encontro faz parte das preparações para a COP30, que será realizada em Belém, em 2025, e busca consolidar propostas que aliem crescimento econômico à preservação ambiental e à valorização do trabalho humano.

Com foco na construção de consensos e na inclusão produtiva, o seminário reforça o papel do Brasil como protagonista na promoção de uma transição justa rumo a uma economia de baixo carbono.