OktoberPET 2025 começa nesta sexta no Clube dos Funcionários

O Clube dos Funcionários dá início, nesta sexta-feira (dia 10), ao OktoberPET 2025, uma das festas mais aguardadas do calendário social de Volta Redonda. O evento será realizado durante todo o fim de semana (10, 11 e 12 de outubro) na Praça de Esportes Tabajaras (PET), na Vila Santa Cecília, e promete recriar o clima vibrante das tradicionais celebrações alemãs, com música, gastronomia e chope artesanal.

A estrutura da festa está praticamente pronta e a ornamentação temática promete transportar o público para a atmosfera típica da Oktoberfest. Neste ano, o evento acontece em um novo local, nas quadras da PET, com mais de 1.300 m² de área coberta, megaestrutura de som e luz, painel de LED, além de estações gastronômicas variadas.

Entre as atrações mais esperadas estão duas bandas nacionais: LS Jack, que se apresenta nesta sexta-feira (dia 10), e Yahoo, no sábado (dia 11). A programação musical também conta com bandas regionais consagradas, garantindo uma mistura de estilos e muita animação durante os três dias de festa.

O presidente do Clube, Alex Ribeiro, destaca que o OktoberPET deste ano será especial e convida o público a participar da celebração. “Batemos recordes de patrocínios e temos muitos parceiros que acreditam no OktoberPET. Preparamos uma festa com uma programação de qualidade, pensada especialmente para os associados e visitantes. Contamos com a presença de todos!”, afirmou.

Os ingressos estão disponíveis na Secretaria do Clube e no site oficial, com valores de R$ 60 (sexta e sábado) e R$ 30 (domingo) para não sócios.

Para os associados, a entrada será 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar), que deve ser trocado previamente na Secretaria para garantir o acesso à festa.

Programação musical

Sexta-feira (10/10), a partir das 17h

Mãos de Onze

Love Myself

LS Jack

Sábado (11/10), a partir das 15h

Charlie Brown Jr. Cover

Pammy

Makuna Jack

Yahoo

Spiel Und Charm

Domingo (12/10), a partir das 15h

Caramelo Bull

Tchopú

Classika