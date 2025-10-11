Caminhoneiro fica ferido após carreta cair em ribanceira na Dutra, em Engenheiro Passos

Um caminhoneiro de 59 anos ficou ferido após um acidente ocorrido na noite de sexta-feira (dia 10), na Rodovia Presidente Dutra, em Engenheiro Passos, distrito de Resende. O caso foi registrado por volta das 21h, no km 335 da pista sentido São Paulo.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle da carreta, que colidiu contra a cabeceira de uma ponte antes de sair da pista e cair em uma ribanceira. Equipes de resgate da concessionária CCR RioSP foram acionadas e socorreram o caminhoneiro, que foi encaminhado com ferimentos para o Hospital de Emergência de Resende.

As causas do acidente ainda serão apuradas.

Foto: Divulgação/PRF