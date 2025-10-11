Motorista escapa ileso após capotar com o carro na Rio–Caxambu

Um motorista de 62 anos saiu ileso de um capotamento ocorrido na madrugada deste sábado (dia 11) na BR-354, Rodovia Sebastião Alves do Nascimento (Rio x Caxambu).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta da 1h30, na altura do km 19. O condutor perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva em pista molhada, durante a chuva, e acabou capotando. Ele era o único ocupante do carro.

A equipe Delta da 7ª Delegacia da PRF esteve no local e constatou que não havia irregularidades no veículo nem infrações por parte do motorista. Como o homem não se feriu, foi apenas orientado a preencher a Comunicação de Sinistro de Trânsito (CST) no site da PRF. O carro foi liberado no local.