Caminhoneiro morre após veículo cair em ribanceira na Serra das Araras

Um caminhoneiro de 45 anos, natural de São Paulo, morreu no início da tarde deste sábado (dia 11) após um grave acidente na descida da Serra das Araras, na altura do km 229.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do veículo em uma curva acentuada e colidiu contra a barreira de proteção lateral da pista. O impacto foi tão forte que a estrutura se rompeu, projetando o caminhão para fora da rodovia. O veículo caiu em uma ribanceira logo em seguida.

O condutor morreu no local. A carga transportada – rolos de papel – ficou espalhada na vegetação às margens da rodovia.

Equipes da PRF e da concessionária que administra a Dutra estiveram no local para controlar o trânsito e iniciar os trabalhos de remoção do caminhão.

Por medida de segurança, o tráfego na pista de descida segue em apenas uma das faixas, já que a barreira de proteção foi danificada, oferecendo risco de novos acidentes. Até o momento, segundo a PRF, não há registro de congestionamento significativo na região.

As causas do acidente serão apuradas.

Foto: Divulgação/PRF