Cremerj repudia falas de Neto contra médicos e encaminha caso ao Ministério Público

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) divulgou, na noite desta sexta-feira (dia 10), nota de repúdio contra declarações consideradas desrespeitosas e ofensivas do prefeito de Volta Redonda, Neto (PP), dirigidas a médicos que atuam nas unidades de saúde do município. As falas, que circulam em vídeo nas redes sociais, motivaram o Conselho a informar que adotará medidas cabíveis e encaminhará o caso ao Ministério Público.

Na nota, o Cremerj afirma que “é inadmissível o comportamento do prefeito diante dos profissionais que estão na linha de frente do atendimento à população”. O Conselho destacou ainda que os médicos frequentemente trabalham sem o suporte e as condições adequadas oferecidas pela prefeitura.

O episódio ocorre em meio a uma crise entre a categoria e a administração municipal. Recentemente, médicos que atuam na rede pública de Volta Redonda manifestaram insatisfação com a redução salarial anunciada pela prefeitura – medida tomada, segundo eles, de forma unilateral e sem justificativa formal. Em resposta, os profissionais decidiram realizar uma paralisação.

O Cremerj defendeu o direito de os médicos se posicionarem, desde que respeitando a legislação vigente, e reforçou apoio à categoria. “É legítimo que os profissionais se manifestem, mas inaceitável que sejam alvo de ofensas por parte do gestor público”, diz o comunicado.