Polícia Militar apreende drogas e munições durante festa no Santo Agostinho

Uma ação da Polícia Militar interrompeu uma festa que acontecia neste domingo (dia 12) no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, e resultou na apreensão de drogas, munições e um simulacro de pistola. O evento, segundo a PM, não tinha autorização para acontecer. Ao chegarem ao local, os agentes flagraram homens ligados ao tráfico de drogas, que fugiram ao perceber a aproximação da viatura.

Durante as buscas na área, os policiais encontraram um saco preto com 104 pinos de cocaína, 14 tiras de maconha, 38 pedras de crack, um rádio transmissor, um carregador e uma bateria de rádio, além de R$ 100 em dinheiro, um simulacro de pistola e um carregador alongado de pistola calibre 9 mm com nove munições intactas.

Em outro ponto, foi localizada uma mochila contendo 50 frascos de loló e 15 cigarros prontos de maconha. Nenhum suspeito foi detido. Todo o material foi levado para a 93ª DP, onde o caso foi registrado como abandono de material entorpecente e munições.

Foto: Divulgação/PM