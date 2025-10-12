Volta Redonda investiga novo caso suspeito de intoxicação por metanol

A Prefeitura de Volta Redonda informou na noite deste domingo (dia 12) que está investigando um novo caso suspeito de intoxicação por metanol no município.

O paciente, do sexo masculino, de 37 anos, foi atendido na rede pública de saúde no dia 10 de outubro de 2025, apresentando sintomas como cefaleia e náusea, iniciados no dia 6 de outubro. Segundo informações coletadas pela equipe de Vigilância Epidemiológica, o consumo da bebida – whisky – teria ocorrido em um depósito de bebidas já identificado e orientado a não proceder com as vendas até a fiscalização.

Diferentemente do primeiro caso notificado, o paciente colaborou com a investigação, permitindo a coleta de amostras para análise laboratorial e informando o local de consumo. O material foi encaminhado para o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Rio de Janeiro (Lacen-RJ), que enviará as amostras ao laboratório de referência da Unicamp, em São Paulo.

O paciente encontra-se estável e em cuidados domiciliares. O local informado será vistoriado pela Vigilância Sanitária, que determinou a suspensão da venda de bebidas alcoólicas até a conclusão da análise.

O Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs-RJ) foi notificado sobre o caso, que segue em investigação conjunta entre o município e o Estado. No entanto, determinou a notificação de todas as autoridades competentes e o alerta.

O atendimento foi feito no Hospital do Retiro e a alta foi permitida após o paciente ter apresentado melhora.