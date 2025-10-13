Furlani assina ordem de serviço para início da reforma da quadra do São Pedro

Depois de anos de espera, os moradores do bairro São Pedro, em Barra Mansa, finalmente vão ver sair do papel a reforma e cobertura da quadra poliesportiva da comunidade, ao lado da Escola Municipal Mathilde Franco de Carvalho. A assinatura da ordem de serviço foi feita nesta segunda-feira (dia 13) pelo prefeito Luiz Furlani (PL), em visita ao bairro.

O investimento será de R$ 403,7 mil, com prazo de execução de 12 meses. As obras começaram logo após a assinatura.

Segundo Furlani, o projeto é fruto da recuperação de recursos federais que estavam parados.

“Quando assumimos o governo, nos debruçamos em recursos que estavam parados no governo federal e que precisavam de um tratamento mais próximo. Esse recurso veio através de emenda feita pelo ex-deputado Furtado, que o deputado Lindberg nos ajudou a identificar e a orientar sobre o empenho que estava retido. O repasse ainda não foi feito, mas vamos iniciar as obras, pois ela será entregue de qualquer maneira”, afirmou o prefeito.

O prefeito ressaltou que o contato direto com a população tem guiado as prioridades da gestão.

“A verdade está nas ruas. É por isso que estamos aqui hoje, para iniciar esse trabalho tão esperado pela população do bairro São Pedro. O esporte, assim como a cultura e a música — temos o Projeto Música nas Escolas — é um grande vetor de transformação para as crianças”, completou Furlani.

Reconhecimento da comunidade

A cerimônia contou com moradores, lideranças comunitárias e vereadores. Entre eles, Leir José Barbosa, que há mais de 30 anos mantém um projeto social de futsal no bairro, comemorou o anúncio.

“É muito difícil um prefeito ganhar a eleição e já começar a fazer obras. Então, eu quero falar para o Furlani que ele está de parabéns, pensando em nossa comunidade e em Barra Mansa, que já está sendo transformada. A gente já vê muita coisa bonita, transformando vidas. Aqui temos muitas crianças sendo acolhidas através do esporte. Essa obra é muito importante para o bairro”, disse Leir.

A vereadora Rayane Braga (PL), que apresentou o pedido da reforma, também participou do evento e entregou moções de congratulação a Leir e Wellington Peres, outro voluntário da escolinha de futsal Transformando Vidas.

“A palavra hoje é gratidão. Ao secretário Eros, ao Leir, que sempre foi um lutador por essa comunidade, e ao Wellington, que toca com ele a escolinha. Eu sou do esporte e acredito no esporte como agente transformador na vida de muitas crianças. Com a reforma desse equipamento público, tenho certeza de que iremos transformar a vida de muita gente ainda”, afirmou.

A diretora da escola Simone Toniato também celebrou a conquista.

“Como lutamos por essa obra! Agradeço o amor do prefeito por Barra Mansa. É uma bênção e, no ano que vem, vamos fazer uma festa para inaugurarmos esse espaço tão esperado por nós”, disse.

Mais obras no setor esportivo

A assinatura da ordem de serviço foi acompanhada pelos secretários Mário Jorge (Esporte), Eros dos Santos (Planejamento Urbano) e Diego Raffide (Comunicação), além dos vereadores Everton Pésão, Paulo Chuchu e Bruno Oliveira, e do líder comunitário Osmar.

O município tem outros investimentos em andamento na área esportiva, alguns em parceria com o governo estadual. Entre eles, a entrega do campo de grama sintética da Arena Vila Nova, as obras nas arenas do São Pedro e da Siderlândia, e a reforma dos campos de grama sintética dos bairros Mangueiras e Paraíso de Cima.

Há também a requalificação do Centro de Recreação Antônio Ermírio de Moraes, no bairro Saudade, que atende 180 crianças, e a reforma e cobertura das quadras da Vila Delgado e do Colégio Marcello Drable, no Ano Bom.

Segundo Furlani, novas intervenções estão previstas.

“Ainda estamos aguardando do governo federal a viabilização de um projeto de iniciação esportiva com 30 núcleos espalhados pela cidade, além da reforma do campo da Rua Olívia Francisca Bruno, no bairro Santa Clara, que receberá asfaltamento com recursos do Ministério do Esporte. Abrimos a cidade para grandes eventos esportivos e temos opções de lazer para toda a população”, concluiu o prefeito.

Foto: Divulgação PMBM/Gabriel Borges