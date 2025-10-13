R$ 1 milhão para implementar IA na indústria: Firjan IEL promove workshop em Volta Redonda para orientar empresas sobre edital

A Firjan IEL realiza, na próxima quarta-feira (15/10), em Volta Redonda, o Workshop de Elaboração de Propostas para o Edital de Aceleração Industrial com IA – iniciativa que vai destinar R$ 1 milhão para apoiar pequenas e médias indústrias fluminenses na adoção de soluções com Inteligência Artificial (IA).

O encontro será realizado na Firjan Sul Fluminense, às 14 horas, e as inscrições são gratuitas, pelo link: https://forms.office.com/r/8R2WxrFj0T.

O workshop tem como objetivo apresentar o programa em detalhes e, de forma prática, ajudar os participantes a estruturar seus desafios e construir propostas mais competitivas. Serão abordadas as etapas do edital – inscrição, homologação, avaliação e entrevistas – além de critérios e boas práticas que aumentam as chances de aprovação. Haverá também um espaço para dúvidas sobre o processo de inscrição.

Sobre o Edital

O Conecta Lab, programa de aceleração industrial da Firjan IEL, vai selecionar até 20 indústrias fluminenses para receber recursos não reembolsáveis de até R$ 50 mil cada, além de suporte técnico especializado e conexões estratégicas com o ecossistema de inovação.

As empresas terão seis meses para implementar seus projetos de IA, que podem envolver machine learning, visão computacional, robótica inteligente, sistemas de recomendação ou análise preditiva.

De acordo com Julia Zardo, gerente de Ambientes de Inovação da Casa Firjan, o objetivo é fortalecer a competitividade da indústria fluminense por meio da transformação digital.

“O nosso compromisso em ampliar a competitividade da indústria fluminense por meio da inovação não é apenas não apenas oferecendo recursos financeiros, mas também suporte técnico e estratégico em todo o processo”, afirma Julia Zardo, gerente de Ambientes de Inovação da Casa Firjan, uma das responsáveis pela inciativa.

As inscrições para o edital estão abertas até 24 de outubro e podem ser feitas no site conectalab.firjan.com.br/edital.

Serviço

Workshop de Elaboração de Propostas | Edital de Seleção de Indústrias Firjan IEL

Data: 15/10 (quarta-feira) | 14 horas

Inscrições para o workshop: https://forms.office.com/r/8R2WxrFj0T

Local: Firjan Sul Fluminense (Rua Dom Altivo Pacheco Ribeiro, 220 – Vila Santa Cecília)