Grupo que voltava de festa em SP sofre acidente na Dutra, em Itatiaia; duas mulheres ficam feridas

Um carro capotou por volta das 20h desta segunda-feira (dia 13) Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. O acidente aconteceu na altura do km 324 da pista sentido Rio de Janeiro.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo era conduzido por uma mulher de 29 anos, que saiu ilesa. Outras duas passageiras, de 25 e 28 anos, ambas naturais de Porto Alegre, sofreram ferimentos leves e foram socorridas para o Hospital Samer. Um quarto ocupante, um homem de 35 anos, não se feriu.

A motorista relatou que perdeu o controle do carro devido à chuva no momento do acidente. O grupo seguia em direção ao Rio de Janeiro após retornar de uma festa em São Paulo.

O trânsito ficou parcialmente congestionado por cerca de 30 minutos, com o fluxo liberado em apenas uma faixa durante a retirada do veículo da pista.

Foto: Divulgação/PRF