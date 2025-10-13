Jovens são presas por tráfico de drogas em Barra Mansa

Duas jovens, de 19 e 20 anos, foram presas na noite desta segunda-feira (dia 13) por suspeita de tráfico de drogas no bairro Santa Rita, em Barra Mansa. A ação foi realizada por policiais do 28º Batalhão de Polícia Militar após denúncias de moradores que alertaram sobre movimentação suspeita na Rua Um, nas proximidades de um bar.

Durante a abordagem, os agentes encontraram uma das suspeitas ao lado de uma bolsa contendo oito tiras de maconha. A outra jovem foi flagrada saindo de uma área de mata com uma sacola que continha outras 49 tiras da mesma droga. Ao todo, foram apreendidas 57 tiras de maconha, além de um celular, uma bolsa preta e um caderno com anotações que indicariam o controle do tráfico no local.

As duas suspeitas, que já tinham anotações anteriores por tráfico e associação para o tráfico, foram encaminhadas para a 90ª DP (Barra Mansa), onde o caso foi registrado.

Foto: Divulgação/Polícia Militar