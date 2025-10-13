H.FOA promove Caminhada Outubro Rosa e reforça a importância da conscientização sobre o câncer de mama

O Hospital da Fundação Oswaldo Aranha (H.FOA) realizará no domingo, dia 19 de outubro, a Caminhada Outubro Rosa, com concentração às 7h30 no estacionamento do H.FOA, localizado na Rua Dr. Miguel Couto, no bairro Jardim Amália, em Volta Redonda. A iniciativa tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, além de incentivar hábitos saudáveis, fortalecer a união da comunidade e valorizar o cuidado com a saúde da mulher.

Durante o evento, os participantes poderão acompanhar um bate-papo multidisciplinar sobre o tema e participar de atividades voltadas ao bem-estar e à qualidade de vida, em um ambiente de acolhimento e troca de experiências. A proposta é promover um momento de integração entre colaboradores, estudantes, profissionais da saúde e a comunidade em geral, reforçando o engajamento coletivo na luta contra o câncer de mama.

A ação envolve todo o ecossistema da Fundação Oswaldo Aranha (FOA), que reúne o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), o Hospital da Fundação Oswaldo Aranha (H.FOA) e a Escola Técnica da Fundação Oswaldo Aranha (EtecFOA), evidenciando a integração institucional e o compromisso conjunto com a promoção da saúde e da qualidade de vida. Além disso, representa uma oportunidade de consolidar a imagem da Fundação como referência regional em responsabilidade social, educação e cuidado humano, estendendo à comunidade o papel educativo e transformador que norteia suas atividades.

“Mais do que um evento simbólico, a Caminhada Outubro Rosa do H.FOA é um convite para que cada participante se torne um agente de conscientização, multiplicando informações e atitudes que podem salvar vidas. Ao reunir diferentes públicos em torno de uma causa comum, a Hospital da FOA reafirma seu compromisso com a sociedade, promovendo não apenas a prevenção do câncer de mama, mas também o exercício constante do autocuidado e da solidariedade”, informou o H. FOA.