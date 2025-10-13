Polícia Civil intercepta 5 kg de maconha no Galeão em operação da 90ª DP de Barra Mansa

Policiais civis da 90ª Delegacia de Barra Mansa apreenderam, nesta segunda-feira (dia 13), cinco quilos de maconha no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, o entorpecente seria distribuído nas cidades de Barra Mansa e Volta Redonda.

A apreensão é resultado de um trabalho de inteligência desenvolvido pela 90ª DP em parceria com a Receita Federal, que permitiu identificar a carga suspeita enviada por meio de uma transportadora. A droga foi interceptada antes de chegar ao destinatário.

De acordo com o delegado Marcus Montez, que coordenou a ação, o responsável pelo material já foi identificado e vai responder por tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei 11.343/06.

“A integração entre os órgãos e o uso de tecnologia têm sido fundamentais para impedir que drogas circulem na nossa região. A Polícia Civil continuará firme no combate ao tráfico e na defesa da sociedade”, afirmou o delegado.

Foto: Divulgação