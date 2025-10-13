Secretaria de Saúde de Volta Redonda está em alerta para possíveis casos de intoxicação por metanol

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda divulgou as orientações sobre como proceder em casos suspeitos de intoxicação por metanol ao consumir bebidas alcoólicas. A principal diretriz é procurar atendimento médico imediato ao identificar os primeiros sintomas: dor de cabeça forte, náuseas, vômito, dor abdominal, visão borrada, tontura ou confusão mental podem aparecer entre seis e 72 horas após o consumo. Nos casos mais graves, podem surgir convulsões, rebaixamento de consciência e alterações visuais persistentes.

Em Volta Redonda, as unidades de referência são o Hospital São João Batista (HSJB), no bairro Colina; o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, no Retiro; o Hospital Nelson dos Santos Gonçalves (HNSG), no Aterrado; e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Santo Agostinho. É importante, ainda, informar qual bebida foi consumida, e em qual estabelecimento foi adquirida.

Como se prevenir

Outra recomendação da Secretaria de Saúde é consumir bebidas alcoólicas com moderação e manter-se hidratado e alimentado, pois esses cuidados podem diminuir os efeitos em caso de contaminação. Além disso, observe sempre rótulo, lacre e procedência da bebida; e desconfie de preços muito baixos ou bebidas servidas de garrafas abertas.

Foto: Cris Oliveira – Secom/PMVR.