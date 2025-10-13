Homem é preso por receptação após vítima localizar bicicleta furtada em Barra Mansa

Um homem foi preso na noite de domingo (dia 12), em Barra Mansa, suspeito de receptação após a vítima reconhecer a bicicleta furtada do filho. O caso aconteceu no bairro Metalúrgico e foi registrado na 90ª DP.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após o proprietário informar que havia encontrado o bem e precisava do apoio da guarnição para recuperá-lo. A bicicleta foi localizada em uma residência na Rua João Batista Ferreira Luz.

No local, um morador permitiu a entrada dos policiais e levou a equipe até o irmão, que estaria com o veículo. Segundo ele, a bicicleta havia sido comprada por R$ 200 de um homem sobre o qual não soube dar mais detalhes.

A própria família do suspeito teria visto publicações nas redes sociais sobre o furto e avisado a vítima, facilitando a recuperação do bem.

O homem foi conduzido à 90ª DP, onde foi autuado por receptação, conforme o artigo 180 do Código Penal, e permaneceu preso. A bicicleta foi devolvida ao dono.

Foto: Divulgação/Polícia Militar