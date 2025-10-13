Cabo da Aman desaparece em Volta Redonda; família pede ajuda para encontrá-lo

Flávio Eduardo Roberto Guimarães, cabo da Aman de 33 anos, está desaparecido desde a última sexta-feira (dia 10), em Volta Redonda. Morador do bairro Retiro, ele mora com a mãe, Maria Aparecida Roberto Guimarães, pensionista, que pede ajuda para localizá-lo.

Segundo a família, Flávio saiu de casa por volta das 4h da manhã da sexta-feira, sem celular, sem as chaves do carro e sem documentos pessoais. Na ocasião, vestia jeans, casaco branco e uma touca de frio preta. Ele deveria ter ido trabalhar como eletricista na Aman, mas não chegou ao serviço. Ainda de acordo com a mãe, o rapaz nunca ficou sem dar notícias antes.

O desaparecimento foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda). A família solicita que qualquer informação sobre o paradeiro de Flávio seja comunicada à Polícia Militar pelo número 190 ou à Polícia Civil pelo 197.

Foto enviada pela família