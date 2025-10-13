Volta Redonda: Motoboy desrespeita sinalização e é atingido por ônibus em cruzamento

Um acidente entre uma moto e um ônibus foi registrado na manhã desta segunda-feira (dia 13), em Volta Redonda. A colisão ocorreu por volta das 9h53, no cruzamento entre as Avenidas Osvaldo Cruz e das Camélias, no bairro Vila Mury.

Conforme imagens captadas por uma câmera, o motoboy teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória e acabou sendo atingido pelo coletivo que seguia pela via. Com o impacto, ele foi arremessado a alguns metros de distância, e o capacete, que parecia estar solto, se desprendeu da cabeça.

O motociclista foi socorrido e levado para o Hospital São João Batista, onde encontra-se em observação na sala vermelha.