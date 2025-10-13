Motorista embriagado é preso após acidente no bairro Três Poços

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) prendeu, na noite desse domingo (dia 12), um homem por dirigir embriagado após ele se envolver em um acidente de trânsito na Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, no bairro Três Poços.

A equipe da GMVR foi acionada pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) por volta das 19h30 para atender à ocorrência, que envolvia dois veículos, sem registro de vítimas. No local, os agentes constataram que um dos motoristas apresentava sinais claros de embriaguez, como: olhos avermelhados, andar cambaleante e hálito etílico forte.

O homem foi conduzido à sede da Guarda Municipal, onde realizou o teste do etilômetro. O resultado apontou 1,01 mg/L de álcool por litro de ar expelido, valor muito acima do limite permitido pela legislação de trânsito. Diante disso, o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil (93ª DP).

Além da embriaguez ao volante, o homem também foi autuado por não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O automóvel foi removido para o depósito público municipal. A autoridade policial estipulou fiança de um salário mínimo e, até a divulgação desta nota, o homem permanecia preso e à disposição da Justiça.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância da atuação da Guarda Municipal para a garantia da segurança no trânsito. “A embriaguez ao volante é uma conduta inaceitável, e as nossas equipes estão preparadas para agir. Enquanto alguns falam em ‘indústria da multa’, nós temos atuado para salvar vidas. Infelizmente, muitas pessoas não têm noção da gravidade de seus atos. Além da embriaguez, o condutor não possuía CNH, mostrando total descaso pela vida. A pronta resposta dos nossos agentes da Guarda Municipal impediu que um ato de imprudência se transformasse em uma tragédia. Parabéns a todos”, afirmou Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop.