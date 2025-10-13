Voltaço vence Atlético-GO e mantém esperança de seguir na Série B

O Volta Redonda venceu o Atlético-GO por 3 a 0, nesta segunda-feira (dia 13), no Estádio Raulino de Oliveira, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols saíram todos no segundo tempo, marcados por Ygor Catatau, Marquinhos e Bruno Barra.

Com o resultado, o Esquadrão de Aço interrompeu a sequência de derrotas e voltou a somar três pontos. A vitória fez o time subir duas posições na tabela: agora ocupa o 17º lugar, a apenas dois pontos de deixar a zona de rebaixamento.

Já o Atlético-GO, que havia vencido partidas recentes, voltou a tropeçar fora de casa. Com essa derrota, o Dragão segue perdendo força na briga pelo acesso. Ocupa agora a 10ª posição, com 45 pontos — sete pontos atrás do Goiás, que fecha o G-4.

Próximos confrontos

O Voltaço enfrentará o Operário no próximo domingo, dia 19, como visitante, às 16h. Já o Atlético-GO entra em campo no sábado, dia 18, para um clássico goiano contra o Vila Nova, no Antônio Accioly, também às 16h.

Foto: ANDERSON MENDES/ COMKT-VRFC