INMET emite alerta de tempestade para o Sul Fluminense

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de tempestade com grau de perigo para o Sul Fluminense, válido até as 10h de terça-feira (dia 14). O aviso inclui a possibilidade de chuvas entre 50 e 100 milímetros por dia, ventos intensos de até 100 km/h e queda de granizo.

O órgão alerta para riscos de alagamentos, deslizamentos, queda de árvores, cortes de energia elétrica e danos em plantações. A recomendação é que a população evite se abrigar sob árvores, não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e, se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia durante o temporal.

Em caso de emergência, o INMET orienta que moradores acionem a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Cidades como Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Piraí e Rio Claro estão entre as áreas que podem ser atingidas pelo mau tempo. Além do Sul Fluminense, o aviso inclui a Baixada Fluminense, parte da Região Serrana e Costa Verde, onde ficam as cidades de Angra dos Reis e Paraty.