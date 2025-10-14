Apagão deixa 720 mil clientes sem luz no Estado do Rio durante a madrugada

Um apagão atingiu cerca de 720 mil clientes no Estado do Rio de Janeiro na madrugada desta terça-feira (dia 14), após uma falha no Sistema Interligado Nacional (SIN). Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a ocorrência começou às 0h32, quando um incêndio em um reator da Subestação de Bateias, no Paraná, provocou o desligamento da estrutura de 500 kV e interrompeu a interligação entre as regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste. O problema teve reflexos em praticamente todo o país.

No Rio, o fornecimento foi restabelecido entre 1h05 e 1h22, após autorização do ONS. A Light, responsável pela distribuição na capital e Baixada Fluminense, informou que o Esquema Regional de Alívio de Carga (Erac) – mecanismo automático que reduz a demanda para evitar sobrecargas – foi acionado em dois estágios, interrompendo o funcionamento de 11 subestações. Cerca de 450 mil clientes foram afetados nas zonas Norte e Oeste, além de parte da Baixada Fluminense.

Na região metropolitana atendida pela Enel, que inclui municípios da Região dos Lagos, Serrana e Norte Fluminense, outros 270 mil consumidores ficaram sem luz. A concessionária informou que o fornecimento foi normalizado pouco depois da 1h20.

Moradores relataram apagões em bairros como Sepetiba, Santa Cruz, Bangu e Centro, na capital, além de Queimados, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Seropédica, Niterói e São Gonçalo. Em Queimados, o fornecimento chegou a ser totalmente interrompido.

De acordo com o ONS, o incêndio no Paraná provocou uma perda de aproximadamente 10 mil megawatts (MW) de carga em todo o país. No Sudeste, a interrupção foi de 4,8 mil MW; no Sul, 1,6 mil MW; no Nordeste, 1,9 mil MW; e no Norte, também 1,6 mil MW. O órgão afirma que a recomposição das cargas começou “nos primeiros minutos” e foi concluída em até duas horas e meia.

Além do Rio, estados como São Paulo, Pernambuco, Bahia, Amazonas, Minas Gerais e Santa Catarina, além do Distrito Federal, também foram impactados.

O ONS informou que uma reunião com os principais agentes do setor elétrico está programada para esta terça-feira (dia 14).

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil