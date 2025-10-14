Tiroteio entre suspeito e PM termina com apreensão de drogas em Barra Mansa

Um confronto entre policiais militares e um suspeito armado foi registrado na noite da segunda-feira (dia 13), em Barra Mansa. O fato ocorreu na Rua Sebastião Rodrigues Procópio, no bairro Vila Ursulino. O tiroteio aconteceu durante um patrulhamento de rotina realizado por agentes do 28º Batalhão da Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais se depararam com um homem em atitude suspeita, que ao perceber a aproximação da viatura atirou contra a guarnição. Os agentes revidaram a agressão e, após o confronto, o suspeito conseguiu fugir. Ninguém ficou ferido.

Durante buscas no local, os policiais encontraram 35 pinos de cocaína, sete tabletes de maconha identificados com a inscrição “CV”, um cinto do Exército, um rádio comunicador e duas bases de rádio.

Todo o material foi apreendido e levado para a 90ª DP (Barra Mansa), onde o caso foi registrado. A Polícia Civil vai investigar a origem dos itens e tentar identificar o autor dos disparos.

Foto: Divulgação/Polícia Militar