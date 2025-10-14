Homem é preso em Volta Redonda por suspeita de estuprar a própria cunhada de 12 anos

A Polícia Civil prendeu na manhã desta terça-feira (dia 14), em Volta Redonda, um homem de 33 anos acusado de estuprar a própria cunhada, uma adolescente de 12 anos. A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) no bairro Monte Castelo, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido após a conclusão do inquérito.

Segundo as investigações, iniciadas em abril de 2022, o homem se aproveitava da convivência familiar para cometer os abusos, que teriam ocorrido por cerca de um ano e meio na casa da vítima, localizada no bairro Três Poços. O caso veio à tona quando a adolescente procurou a mãe e a irmã em um salão de beleza da família e relatou o episódio mais recente. De acordo com o depoimento, o acusado a chamou para baixar um filme, trancou a porta e praticou atos libidinosos, beijando e tocando o corpo da vítima.

Durante o inquérito, a vítima, o acusado e familiares foram ouvidos. Apesar de negar as acusações, o homem teve o pedido de prisão preventiva deferido pela Justiça, baseado no relato detalhado da adolescente e nas declarações da mãe e da irmã, que perceberam comportamento possessivo do acusado com a menina.

O preso foi encaminhado à DEAM de Volta Redonda para as formalidades legais e será transferido para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para responder pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal. A Polícia Civil reforça a importância de denunciar crimes de violência sexual e doméstica. O sigilo do denunciante é garantido.

Foto: Divulgação