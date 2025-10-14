Carro pega fogo na Vila Santa Cecília

Um carro pegou fogo na tarde desta terça-feira (dia 14) na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. O veículo, um Siena, estava estacionado na Rua 163, próximo à Praça de Lazer Ubirajara de Oliveira, quando o incêndio começou. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu apagar as chamas, evitando que o fogo se espalhasse para outros veículos.

Até o momento, as causas do incêndio não foram esclarecidas. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Alerta

Cabe ressaltar que incêndios em carros podem ser provocados por falhas elétricas, superaquecimento do motor, vazamentos de combustível ou até mesmo curto-circuitos em sistemas como ar-condicionado ou bateria.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância da manutenção preventiva dos veículos, incluindo inspeção elétrica, troca regular de óleo, conferência de mangueiras e cabos, além de cuidados com o sistema de combustível.

Em caso de incêndio, orienta-se manter distância segura, acionar imediatamente os bombeiros pelo 193 e, se possível, utilizar extintor veicular de forma adequada.

Foto: Reprodução