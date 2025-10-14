Homem é preso por direção perigosa e embriaguez ao volante, em Barra Mansa

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante na noite dessa segunda-feira (dia 13) por dirigir embriagado e realizar manobras perigosas na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O flagrante ocorreu na altura do km 276, no bairro Vila Ursulino.

De acordo com o boletim de ocorrência do 28º Batalhão da Polícia Militar, uma guarnição que patrulhava a via foi surpreendida ao se deparar com um Ford prata realizando manobras arriscadas, em meio a uma aglomeração de pessoas. A situação colocava em risco a segurança dos presentes.

Os policiais abordaram o condutor, que apresentava sinais visíveis de embriaguez e não soube explicar o motivo da conduta. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e realizou o teste do bafômetro, que apontou 0,54 mg/L de álcool no sangue, confirmando a embriaguez.

O homem foi levado para a 90ª DP (Barra Mansa), onde foi autuado em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante e direção perigosa, previstos nos artigos 306 e 308 do Código de Trânsito Brasileiro. Ele permaneceu preso.