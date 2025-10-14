Motorista é preso por embriaguez ao volante e amigo é detido por desacato durante abordagem em VR

A Polícia Militar prendeu, na madrugada desta terça-feira (dia 14), um jovem de 25 anos por dirigir embriagado na Avenida da Integração, no bairro Vila Americana, em Volta Redonda. Um amigo que estava com ele, de 33 anos, também foi detido por desacato durante a ocorrência.

Segundo a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento quando notaram um HB20 cinza trafegando de forma irregular, cruzando as faixas da via. O motorista foi abordado e apresentava dificuldade para andar e fala desconexa. Questionado, admitiu ter consumido bebida alcoólica.

Durante a ação, o passageiro se recusou a seguir as ordens dos agentes, sendo necessário o uso de força moderada e de algemas para contê-lo. Ambos foram levados à sede da Guarda Municipal, onde o motorista realizou o teste do bafômetro, que confirmou a embriaguez.

A ocorrência foi registrada na 93ª DP (Volta Redonda). O condutor foi autuado pelos crimes de embriaguez ao volante e direção perigosa, previstos nos artigos 306 e 308 do Código de Trânsito Brasileiro, e permaneceu preso. Já o passageiro foi autuado por desacato (artigo 329 do Código Penal) e liberado após prestar depoimento.