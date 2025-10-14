Saae-BM reforça abastecimento com moderno equipamento de distribuição de água

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) acaba de adquirir uma nova bomba de alta performance, com potência de 150 cavalos (cvs) e vazão de 500 mil litros/hora. O equipamento será instalado na principal Estação de Tratamento de Água (ETA) do município, no bairro Roberto Silveira. Com tecnologia moderna, o principal objetivo é aumentar a eficiência e o rendimento no processo de distribuição, além de gerar economia de energia elétrica – avanços importantes tanto em termos operacionais quanto sustentáveis.

O equipamento foi entregue nesta terça-feira (13) pelo prefeito Luiz Furlani ao diretor executivo da autarquia, José Geraldo Santos, o Zeca.

– Esta estação de tratamento é responsável por abastecer cerca de 60% da cidade, sendo uma instalação estratégica para garantir mais segurança hídrica à população. Esse é um investimento que traz benefícios diretos, pois estamos falando de um equipamento moderno, mais potente e que vai melhorar significativamente o desempenho – ressaltou Zeca.

O investimento, no valor de R$ 150 mil, faz parte de uma série de ações promovidas pela Prefeitura de Barra Mansa em celebração aos 193 anos do município, comemorados em 3 de outubro.

A coordenadora de operações de ETAs do Saae-BM, Raquel Almeida, destacou a importância do equipamento para um sistema operacional que nunca para.

– Às vezes a gente não tem noção da mágica que é para essa água chegar às torneiras de nossas casas. Desde que sai do rio, ela percorre um longo caminho. E talvez nós sejamos a única fábrica que não possamos escolher a nossa matéria-prima. Se a água do rio estiver barrenta, é aquela que teremos que tratar. E nem sempre as pessoas têm esse olhar e entende as dificuldades para mantermos a qualidade de um sistema que roda 24 horas, independente do que aconteça. Então, esse investimento é muito importante para a população em geral e também para nós, funcionários, que trabalhamos sem intervalos para garantir que a população receba um produto essencial e de qualidade – destacou.

O prefeito Luiz Furlani parabenizou a equipe do Saae pelo empenho e ressaltou que o objetivo principal do investimento é mostrar à população que está atento às necessidades de melhorias no abastecimento e que muitas novidades ainda estão por vir.

– Enfrentamos o crescimento da cidade nas áreas mais altas e isoladas. Temos 193 anos e nossa rede de distribuição é obsoleta.. A troca de hoje não representa apenas uma substituição na nossa principal estação de tratamento de água, mas também a forma que estamos fazendo, nossa resposta. E eu gosto daqueles que estão com problema de falta de água todos os dias, por isso trabalhamos incansavelmente para que seus problemas sejam resolvidos. Melhorias virão em vários bairros da nossa cidade. E a gente vai, com muita responsabilidade, fazer investimentos pontuais que melhorem a distribuição, bem como a captação de água em nosso município – destacou o prefeito Luiz Furlani.

Também estiveram presentes na entrega da nova bomba ao Saae: secretários municipais; servidores da autarquia; o presidente da Câmara, vereador Paulo Sandro; os parlamentares Bruno Oliveira, Casé, Eduardo Pimentel, Elias da Corbama, Gustavo Gomes, Jefferson Mamede e Klévis Farmacêutico.

FOTOS: Gabriel Borges