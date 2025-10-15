Corpo é encontrado boiando no Rio Paraíba, em Barra do Piraí

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado boiando no Rio Paraíba do Sul, em Barra do Piraí, na manhã desta quarta-feira (dia 15). O achado ocorreu nas proximidades da Ponte Irmãos Di Biase – conhecida como ponte do Royal – e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros.

Segundo informações preliminares, a vítima teria sido arrastada pela correnteza até ficar presa em um trecho do rio.

Os bombeiros realizaram a retirada e encaminharam o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda. Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima nem sobre as circunstâncias que levaram à morte.

O caso foi registrado na 88ª DP (Barra do Piraí).

Foto: Reprodução