Carreta tomba e interdita faixa na pista de descida da Serra das Araras

Uma carreta que transportava carga de polietileno tombou na descida da Serra das Araras, em Piraí, nesta quarta-feira (dia 15). O acidente aconteceu na altura do km 229 da pista sentido Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ninguém ficou ferido.

A faixa 1 (direita) da rodovia foi interditada e o tráfego passou a fluir apenas pela faixa da esquerda. Por volta das 16h, a concessionária RioSP registrava cerca de 1km de lentidão, entre os KMs 229 e 228.

A orientação aos motoristas é para que redobrem a atenção ao passar pelo trecho.

Foto: Divulgação/PRF