Barra do Piraí: Polícias Civil e Militar prendem dois suspeitos de envolvimento em caso de tortura e roubo

Policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí), em ação conjunta com equipes da Polícia Militar, prenderam nesta quinta-feira (dia 16) dois jovens, de 18 e 23 anos, suspeitos de participação em um violento crime de tortura e roubo ocorrido em fevereiro deste ano no bairro Roseira.

A operação teve como objetivo o cumprimento de mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça, em razão da prática de crimes hediondos, conforme apurado no curso da investigação.

A investigação, conduzida pela 88ª DP, apura o espancamento de um homem que foi atraído por um grupo de criminosos e brutalmente agredido com um pedaço de madeira, em um episódio filmado e divulgado nas redes sociais. Após as agressões, os autores ainda teriam subtraído o celular e a bicicleta da vítima.

Durante as diligências, a Polícia Civil identificou os principais envolvidos e representou pela prisão preventiva de todos os suspeitos. Os dois foram capturados no bairro Roseira, onde drogas também foram apreendidas.

Segundo a Polícia Civil, “a ação demonstra comprometimento das forças de segurança de Barra do Piraí no enfrentamento aos crimes praticados por grupos que impõem a lógica do chamado ‘tribunal do tráfico’, garantindo a preservação da ordem pública e a tranquilidade dos moradores da região”.

Foto: Divulgação