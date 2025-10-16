Oportunidade: KVG Engenharia anuncia vagas para início imediato na Construção Civil

A KVG Engenharia, empresa reconhecida por sua atuação sólida e comprometida com a excelência no setor da construção civil, está com vagas abertas para início imediato em diferentes funções e localidades. As oportunidades são voltadas a profissionais que desejam retornar ao mercado de trabalho e têm experiência no setor.

A empresa busca candidatos comprometidos, proativos e com vontade de crescer em um ambiente de trabalho dinâmico e colaborativo.

Confira as vagas disponíveis:

Volta Redonda (RJ)

Encarregado de Obra Civil

Pintor

Ajudantes de Obra

Carpinteiro

Armador

Pedreiro

Itaguaí (RJ)

Mecânico

Montador

Ajudantes de Obra

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]

No assunto, é importante informar a vaga pretendida, por exemplo: “Ajudante de Obra”. Também é possível encaminhar o currículo via WhatsApp, pelo número (24) 99300-1578.

Essa é uma excelente oportunidade para quem busca recolocação na área da construção civil e deseja fazer parte de uma empresa que valoriza o trabalho em equipe, a segurança e o desenvolvimento profissional.

Foto: Divulgação