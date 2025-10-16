Família procura por idoso com Alzheimer desaparecido em Barra Mansa

A família de João Roberto Teodoro, de 65 anos, está à procura do idoso, desaparecido desde o dia 8 de outubro em Barra Mansa. Morador da Rua José Barbosa Neto, no bairro Nove de Abril, João Roberto tem Alzheimer e é deficiente auditivo, o que aumenta a preocupação dos familiares quanto à sua segurança.

O desaparecimento foi registrado na 90ª DP no último dia 13. Desde então, parentes e amigos realizam buscas pela região e pedem ajuda da população para localizar o idoso.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de João Roberto pode entrar em contato com a Polícia Civil ou a Polícia Militar.

Foto: Arquivo pessoal