Foragido condenado por tentativa de homicídio é capturado por agentes da 90ª DP em Volta Redonda

Agentes da 90ª DP (Barra Mansa) prenderam, na tarde desta quinta-feira (dia 16), um homem de 39 anos condenado por tentativa de homicídio. A captura ocorreu no bairro Retiro, em Volta Redonda, por volta das 15h, após trabalhos de inteligência que permitiram identificar o paradeiro do foragido.

De acordo com a Polícia Civil, o homem tinha mandado de prisão em aberto e foi condenado a sete anos de reclusão pela 1ª Vara Criminal de Barra Mansa (TJ-RJ). Ele havia sido preso em flagrante em 2015, pela Polícia Federal, após um jovem ser baleado na Vila Delgado, em Volta Redonda. Na ocasião, foi encontrado com um revólver calibre .38.

Após a prisão desta quinta-feira, o condenado foi levado à 90ª DP e, em seguida, será transferido ao sistema prisional para o cumprimento da pena.

O delegado Marcus Montez destacou que a ação é resultado do uso de tecnologia e integração entre setores investigativos. “Estamos utilizando ferramentas modernas e integração entre setores para localizar e prender foragidos. Nosso compromisso é garantir que ninguém fuja das consequências dos seus atos. A 90ª DP continuará atuando com rigor e inteligência para manter a ordem e a segurança da população”, afirmou.

