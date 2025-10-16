Operação “Drink Seguro” apreende 76 garrafas de bebidas irregulares em Piraí

A Polícia Civil deflagrou, na quarta-feira (dia 15), a primeira fase da Operação “Drink Seguro”, com o objetivo de coibir a comercialização de bebidas alcoólicas adulteradas em Piraí. A ação integrada reuniu policiais civis da 94ª DP, policiais militares do 10º Batalhão, agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública e da Vigilância Sanitária. A iniciativa foi planejada em razão do período de comemorações pelo aniversário da cidade, que inclui uma série de eventos e shows.

“Sabemos que o consumo de bebidas alcoólicas aumenta durante festas populares. Não queremos que em Piraí ocorram casos de intoxicação por metanol como os vistos em outras cidades do país, onde pessoas ficaram cegas, entraram em coma e até faleceram. Por isso deflagramos essa ação preventiva para proteger a saúde e a vida dos moradores e turistas”, afirmou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª DP.

A operação foi realizada entre 16h e 20h , em 11 estabelecimentos comerciais do município. De acordo com o delegado, os agentes encontraram diversas irregularidades, entre elas garrafas abertas sem o bico dosador, cachaças armazenadas em garrafas de refrigerante de dois litros e bebidas de fabricação clandestina, sem qualquer controle do Ministério da Agricultura ou registro nos órgãos competentes.

“No total, 76 garrafas de bebidas destiladas, principalmente vodca, cachaça e uísque, foram apreendidas, além de três barris que aparentemente continham cachaça. O material será periciado e, se confirmada a adulteração, os responsáveis poderão ser condenados a até oito anos de prisão”, explicou o delegado Antonio Furtado.

A Operação “Drink Seguro” seguirá em andamento durante todo o Piraí Fest, que se encerra na madrugada de segunda-feira, dia 20 de outubro.

“Vamos realizar quantas fases forem necessárias. Quem trabalha dentro da lei não tem o que temer. Mas bebidas suspeitas, de origem duvidosa ou comercializadas por ambulantes, sem nota fiscal, serão apreendidas pela Polícia Civil”, enfatizou o delegado Antonio Furtado.

Foto: Divulgação