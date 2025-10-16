Paciente em surto empurra colega de casa terapêutica em BM; vítima está em estado grave

Um paciente de 68 anos foi internado em estado grave após ser empurrado de uma escada por outro interno, de 41 anos, em uma casa terapêutica localizada na Avenida Domingos Mariano, no bairro Jardim Boa Vista, em Barra Mansa. O caso ocorreu por volta das 19h30min da quarta-feira (dia 15) e mobilizou policiais militares e o Corpo de Bombeiros.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a equipe do programa Bairro Presente, da Polícia Militar, foi acionada para atender a uma tentativa de homicídio envolvendo pacientes psiquiátricos. Uma testemunha relatou que o agressor teria empurrado o colega durante um surto. A vítima sofreu ferimentos graves e foi encaminhada à Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, onde permanece internada na sala vermelha.

O autor da agressão, que possui quatro anotações criminais anteriores – por lesão corporal, ameaça, estupro e roubo -, não foi levado à 90ª DP devido ao seu estado de surto psiquiátrico. A ocorrência foi registrada como lesão corporal grave e está sendo investigada pela Polícia Civil.

Com informações de Tico Balanço