GMVR prende dupla flagrada furtando fios de cobre da Arena Esportiva

Guardas municipais de Volta Redonda prenderam dois homens flagrados furtando fios de cobre de aparelhos de ar-condicionado instalados na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi, no bairro Voldac. O caso aconteceu na tarde dessa quinta-feira (16), durante um patrulhamento preventivo na Avenida Nossa Senhora do Amparo.

Os dois suspeitos foram flagrados retirando tubulações de cobre com uso de um andaime e jogando o material no chão. Ao perceberem a aproximação dos guardas municipais, os homens tentaram fugir, mas foram rapidamente alcançados. O material furtado – cerca de 10 metros de tubos de cobre – foi apreendido e entregue à Polícia Civil. Os suspeitos, de 22 e 25 anos, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde permaneceram presos em flagrante.

Na última terça-feira (14), guardas municipais e policiais militares do programa Segurança Presente prenderam dois homens que haviam furtado cabos elétricos na Vila Santa Cecília. A prisão aconteceu logo após denúncias de moradores.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância da presença constante das forças de segurança nas ruas e valorizou o apoio popular, através de denúncias.

“Essas pessoas estão saqueando a nossa cidade e temos intensificado as fiscalizações, contando com a integração entre todas as forças de segurança. As ações de patrulhamento buscam coibir esse tipo de crime, que traz um prejuízo financeiro significativo aos cofres públicos, mas um prejuízo social maior ainda. Um furto de cabo deixa um bairro inteiro sem luz, inviabiliza o tratamento de saúde de pessoas acamadas, coloca em risco a segurança das vias, por causa dos semáforos e todo o ordenamento público, entre outros prejuízos. Temos fechado o cerco e pedimos o apoio da população: denunciem. O sucesso da segurança pública só acontece com a participação da sociedade”, afirmou Coronel Henrique.

Denúncias

Além dos grupos de WhatsApp da Ordem Pública, que contam com mais de 22 mil pessoas participantes, denúncias sobre esse tipo de crime podem ser feitas pelo: 153 da GMVR, o 190 da Polícia Militar, 197 da Polícia Civil ou 3339-2462 (WhatsApp da Polícia Civil).

Fotos: Divulgação/Semop.

