Polícia Civil prende dois suspeitos de tráfico no Jardim Ponte Alta

Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam, na manhã desta quinta-feira (dia 16), dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Jardim Ponte Alta. A ação foi coordenada pelos delegados Vinicius de Mello Coutinho e José Carlos Pereira Neto.

De acordo com a Polícia Civil, as equipes foram até a Rua Luxemburgo após uma denúncia anônima e, durante as diligências, localizaram os suspeitos. Com eles, foram apreendidos 49 tiras de maconha, 35 pinos de cocaína, R$ 15 em espécie e dois celulares.

Os dois homens foram levados para a 93ª DP, onde permaneceram presos em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas, conforme os artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Após os procedimentos de polícia judiciária, eles serão encaminhados ao sistema prisional e ficarão à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação