Morre aos 85 anos Antônio Cardoso, presidente do PL de Volta Redonda

Volta Redonda perdeu, na manhã desta quinta-feira (dia 17), uma de suas figuras mais conhecidas da política e do empresariado local. Antônio Cardoso, presidente municipal do Partido Liberal (PL), morreu aos 85 anos, no Hospital Unimed, onde estava internado desde o dia 15 de outubro para tratamento de um câncer.

Cardoso descobriu a doença há 15 anos e vinha realizando acompanhamento médico desde então. Na madrugada desta sexta-feira, o quadro clínico piorou, e ele foi levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde faleceu por volta das 10h40.

Figura tradicional da política da cidade, Antônio Cardoso presidiu o diretório municipal do PL por mais de 30 anos, sendo responsável por consolidar e fortalecer a legenda em Volta Redonda. Também presidiu a Associação Comercial, Industrial e Agropastoril (Aciap-VR) e ocupou o cargo de secretário municipal de Indústria e Comércio, contribuindo para o desenvolvimento econômico e empresarial do município.

Cardoso era reconhecido pela postura conciliadora, pelo diálogo constante e pela dedicação às causas comunitárias. Deixa a esposa, Adalgisa Soares Cardoso, e três filhos (Luiz Fernando, Júlio César e Antônio Carlos).

Em depoimento emocionado à Folha do Aço, o filho Luiz Fernando destacou o legado do pai.

“Meu pai sempre foi um grande mestre. Começou do nada, montou a sua empresa e sempre nos ensinou, desde criança, a trabalhar”, afirmou.

A morte de Cardoso causou grande comoção entre lideranças políticas e empresariais de Volta Redonda e da região. O presidente da Câmara Municipal, vereador Édson Quinto (PL), lamentou a perda do companheiro de partido.

“O Antônio Cardoso era um grande empresário, uma pessoa do bem. Me inspirei muito nele como político e como pessoa. Fui eleito vereador com ele já como presidente do PL e, desde então, permanecemos juntos no mesmo partido. Volta Redonda perde muito”, declarou Quinto, que assumiu a presidência do diretório do PL na Cidade do Aço.

O vereador Rodrigo Furtado (PL) também prestou homenagem ao dirigente.

“Homem de visão, coragem e compromisso com as causas da nossa cidade. Empresário, visionário político e defensor incansável dos valores que mantêm nosso país nos trilhos: lei, ordem, liberdade e família. Durante mais de 30 anos de liderança, ele esteve ao lado da população, orientando estratégias, acolhendo quem buscava contribuir pela Volta Redonda que amamos e abrindo caminhos para a renovação da direita. Seu legado não será esquecido, ele deixa um exemplo de dedicação e patriotismo que irá inspirar gerações futuras”, destacou o parlamentar.

O velório de Antônio Cardoso será realizado ainda na tarde desta sexta-feira (dia 17), e o sepultamento está marcado para este sábado (dia 18), às 10h, no Cemitério Portal da Saudade.

