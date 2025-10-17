Furlani e Castro inauguram revitalização da beira-rio com entrega da Praça Alberto Aldet e visitam obra do Hospital do Olho

O prefeito Luiz Furlani recebeu nesta sexta-feira (17), a visita do governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Um dos motivos da presença dele na cidade foi a inauguração das obras de revitalização e recomposição de um importante trecho da beira-rio, localizado na Avenida Tenente José Eduardo, no bairro Ano Bom. A área foi completamente transformada através de ações do programa estadual Limpa Rio Margens, coordenado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) em parceria com a Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade.

O local recebeu obras de recuperação da encosta do canal do Sesc, além de uma série de melhorias urbanas e ambientais. Entre os novos equipamentos e serviços entregues à população estão: uma moderna quadra de areia, brinquedos infantis, aparelhos de ginástica para a melhor idade, nova iluminação, calçamento, paisagismo e toda a recuperação ambiental da margem do rio. Os equipamentos compõem a Praça Alberto Aldet, inaugurada na ocasião.

O governador Cláudio Castro ressaltou a empatia que os governantes devem ter para que os problemas das pessoas sejam solucionados, para promover o bem-estar da população.

– Muitos dizem que o ambiente e o desenvolvimento são inimigos, mas nós sabemos que isso é uma bobagem e priorizamos o desenvolvimento de forma sustentável. Sabemos das ocupações irregulares do passado, das consequências das chuvas, então, pensando na manutenção constante, a gente conseguiu criar os programas Limpa Rio e Limpa Rio Margens – que traz equipamentos novos onde famílias convivem, crianças brincam, a melhor idade se exercita… podemos transformar as cidades e desenvolver as áreas públicas. Isso que estamos fazendo hoje, em Barra Mansa – destacou o governador durante a inauguração da Praça Alberto Aldet.

O prefeito Luiz Furlani ressaltou que a parceria com o Governo do Estado tem sido fundamental para Barra Mansa avançar em projetos que fazem a diferença na vida da população. “Esta revitalização vai além da obra física, ela transforma um espaço antes degradado em um ponto de convivência, esporte e lazer para todas as idades. Estamos entregando dignidade e qualidade de vida para os moradores, além de toda a questão ambiental. E isso tudo foi possível graças a grandes amigos da nossa cidade, como o maior governador da história de Barra Mansa, que é o governador Cláudio Castro; o secretário de estado estadual do Ambiente, Bernardo Rossi; e o subsecretário Rodrigo Drable”.

*Conscientização ambiental*

O secretário estadual do Ambiente, Bernardo Rossi, ressaltou que o local se transformou em um verdadeiro ponto de conscientização através das ações do programa do governo estadual. E também lembrou das ações do Limpa Rio que seguem desassoreando os rios da cidade.

– Nós não governamos por números, a gente governa para as famílias. Então, hoje, aqui é uma área que se transformou para a convivência das pessoas. Uma área que vai ser de conscientização ambiental e de proteção. Aqui, em especial, vocês também sabem o que é o período das chuvas, com problemas de cheias, inundações. Então, poder falar de prevenção é uma palavra muito importante e tem sido marca de Cláudio Castro. Agradeço por estar à frente de uma Pasta tão importante. Falar de meio ambiente é falar de turismo, é falar de desenvolvimento econômico, é falar de saúde, educação, de todas as Pastas – ressaltou Rossi.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Rodrigo Viana, também agradeceu a parceria com o governo estadual e ressaltou que a entrega é o resultado de muito trabalho técnico e dedicação. “Conseguimos transformar uma área antes esquecida em um espaço de referência para toda a cidade. A revitalização da beira-rio mostra como a preservação ambiental pode caminhar junto com o lazer e a saúde urbana”.

Também estiveram presentes na inauguração: a secretária estadual de Saúde, Cláudia Mello; o secretário estadual de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade; o secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca; o subsecretário estadual de Articulação Institucional, Rodrigo Drable; o deputado estadual André Corrêa; o deputado estadual Munir Neto; o presidente do Inea, Renato Jordão; a vice-prefeita de Barra Mansa, Luciana Alves; os prefeitos Aluísio D’Elias (Quatis), Alexandre Serfiotis (Porto Real) e Antonio Francisco Neto (Volta Redonda); vereadores e servidores de Barra Mansa.

Hospital do Olho

Também nesta sexta-feira, o prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, e o governador Cláudio Castro, visitaram o andamento das obras do novo Hospital Municipal do Olho. A unidade, que está com 90% dos trabalhos concluídos, tem previsão de inauguração em dezembro e promete transformar a oferta de atendimentos oftalmológicos na cidade e em toda a região.

Com investimento de R$ 2 milhões do Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES), o hospital será referência no tratamento de doenças oculares, com capacidade para realizar até 4 mil atendimentos por mês, incluindo cerca de 300 cirurgias de catarata mensais, além de procedimentos de retina e pterígio.

A secretária estadual de Saúde, Cláudia Mello, destacou que é um orgulho estar cumprindo uma missão que o governador Cláudio Castro determinou, que é interiorizar a saúde. “Já fizemos dois, três. Hoje é a terceira. Temos vários investimentos aqui, custeios em Barra Mansa, na Santa Casa, nesta obra muito importante que é o Hospital do Olho. Cada vez mais a população tem envelhecido e é muito importante ter um hospital de olhos por perto. É uma importante entrega, que em breve o prefeito estará fazendo”, destacou a secretária.

O prefeito Furlani agradeceu a parceria com o governo estadual e destacou a importância da obra para a população. “Este é um passo enorme para a saúde pública de Barra Mansa e de toda a região. Somamos inúmeras conquistas na área da Saúde este ano e, sem dúvidas, graças a grandes parceiros da nossa amada cidade, como o governador Cláudio Castro; a secretária estadual de Saúde, Cláudia Mello e toda a sua equipe; e o deputado federal Dr. Luizinho. Essa unidade especializada e de alta capacidade será mais uma vitória para todos que dependem do SUS (Sistema Único de Saúde)”, enfatizou Furlani.

Além do Hospital do Olho, outras obras importantes na área da saúde estão em andamento no município, custeadas pela SES, com um investimento total de R$ 11 milhões. São as seguintes: Policlínica do bairro Vila Nova; novo prédio do Centro Municipal de Saúde; Policlínica do bairro 9 de Abril; Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Vila Maria; nova Clínica da Família no bairro Boa Sorte; e nova UBS do bairro São Judas.



Foto: Chico de Assis