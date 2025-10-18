Diversidade, Equidade e Inclusão são pauta em assembleia que teve participação da INB

A Indústrias Nucleares do Brasil (INB) participou da 42ª Assembleia Geral Ordinária (AGO) do Comitê Permanente para Questões de Gênero, Raça e Diversidade do Ministério de Minas e Energia e Entidades Vinculadas (COGEMMEV), realizada entre os dias 6 e 8 de outubro, no Rio de Janeiro. O evento reuniu representantes do Ministério de Minas e Energia (MME), de agências reguladoras e de empresas públicas vinculadas ao setor energético e mineral, como Petrobras, Eletronuclear, Itaipu, Transpetro e Nuclep. O presidente da INB, Marcelo Xavier, participou do evento, demonstrando o comprometimento da empresa com o fortalecimento das políticas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI).

“Essa pauta terá meu total apoio, pois entendo que essas ações promovem a melhoria no bem-estar de todos os empregados na empresa. Não é opcional, é nosso dever dar o suporte e incentivar as adequações no ambiente corporativo para que, de fato, haja respeito constante à diversidade, equidade e inclusão”, afirmou o presidente Marcelo Xavier.

Representaram a INB, como titular no comitê, a administradora Ketrim Souza e, como suplente, a assistente social Simone Ferreira da Silva Alexandre, ambas da Coordenação de Desenvolvimento de Pessoal da empresa. As duas acompanharam as atividades técnicas e temáticas promovidas ao longo dos três dias de programação, que incluíram visitas técnicas, debates, oficinas e apresentações de boas práticas no âmbito da inclusão e da equidade no setor energético.

No primeiro dia (06/10), realizado no Museu de Ciências da Terra (MCTer), no Rio de Janeiro, os participantes acompanharam uma visita técnica guiada e apresentações sobre acessibilidade em espaços institucionais, incluindo o Projeto de Acessibilidade da Petrobras. À tarde, foram conduzidas atividades em grupo para deliberação do Plano de Ação 2025–2027 do Comitê, com foco na execução das políticas de diversidade no próximo ciclo.

O segundo dia (07/10) teve como local o Observatório Nuclear da Eletronuclear, em Angra dos Reis, e foi marcado pela apresentação do projeto “Meninas do STEM Nuclear – Comunidade dos Quilombos”, seguida da oficina “Letramento Racial e Conceito de Ações Afirmativas”, ministrada pela doutora em Ciências da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP) Tamires Alves, do Ministério da Igualdade Racial (MIR). A sigla STEM refere-se às áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, campos que promovem a inovação, o pensamento crítico e a resolução de problemas complexos. No contexto do setor nuclear, o termo “Mulheres do STEM Nuclear” é utilizado para destacar e incentivar a presença feminina em profissões ligadas a essas áreas. O encerramento do dia incluiu a consolidação dos encaminhamentos da Assembleia e a discussão de propostas de integração entre as entidades participantes.

Já o terceiro e último dia (08/10) ocorreu na sede da Eletronuclear, no centro do Rio de Janeiro, e foi dedicado à apresentação de casos institucionais e painéis sobre diversidade e equidade de gênero e raça no setor energético. Durante a tarde, Ketrim Souza apresentou o projeto “Lidera Mulher”, iniciativa da INB que integra o programa de Diversidade, Equidade e Inclusão desenvolvido pela Coordenação de Desenvolvimento de Pessoal, com apoio da Gerência de Comunicação Institucional. Ketrim explica: “O Lidera Mulher tem como objetivo incentivar o desenvolvimento de lideranças femininas na empresa por meio de palestras e futuras mentorias estruturadas. A proposta busca fortalecer a presença feminina em cargos de gestão e promover uma cultura organizacional mais inclusiva. Além disso, consta no planejamento estratégico da INB o aumento das mulheres na gestão de todas as unidades, impactando positivamente o planejamento”.

Para Simone Ferreira, o projeto representa um marco no compromisso da INB com o fortalecimento da equidade de gênero. “O Lidera Mulher é um espaço de escuta, aprendizado e valorização das nossas colaboradoras. Ele reforça o papel da empresa como agente transformador de realidades, ao estimular que mais mulheres ocupem lugares de decisão e liderança. Além disso, a presença e o apoio do presidente Marcelo Xavier no evento evidenciam a importância que a alta gestão confere a essa pauta. Quando a liderança está engajada, toda a instituição avança junto”, afirmou a assistente social.

Após o encerramento da AGO, a INB também participou, no dia 09/10, de uma reunião promovida pela ENBPar com suas subsidiárias – INB, Eletronuclear e Itaipu – para discutir a padronização das políticas de Diversidade, Equidade e Inclusão dentro da holding.

Para Ketrim, o evento evidenciou o potencial da INB em avançar na agenda de inclusão. Ela destacou: “Ao acompanhar as experiências de outras estatais, percebemos que o fortalecimento da equidade nas empresas públicas também amplia sua capacidade de inovação e sua inserção em novos mercados, onde o compromisso social é cada vez mais valorizado”, afirmou.

Simone Ferreira também ressaltou a relevância do alinhamento com a ENBPar e o fortalecimento institucional da INB nesse processo. “A reunião com a ENBPar foi essencial para consolidar um diálogo unificado sobre diversidade e inclusão entre as empresas da holding. Essa integração fortalece o papel da INB dentro do grupo e reafirma nosso compromisso em construir políticas consistentes, sustentáveis e transformadoras. Quando unimos esforços, ampliamos o alcance das ações e criamos ambientes de trabalho mais justos e representativos”, concluiu.

Sobre o COGEMMEV – Criado em 2004, o Comitê Permanente para Questões de Gênero, Raça e Diversidade do Ministério de Minas e Energia e Entidades Vinculadas (COGEMMEV) é uma instância colegiada que reúne representantes do MME, de suas agências reguladoras e das empresas estatais do setor energético e mineral. O Comitê atua na proposição de políticas e diretrizes voltadas à promoção da diversidade, equidade e inclusão, estimulando boas práticas organizacionais alinhadas às políticas públicas e compromissos internacionais de direitos humanos.