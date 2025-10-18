Governo do Estado e Prefeitura de Piraí celebram aniversário da cidade com pacote de entregas e novos investimentos

O município de Piraí comemorou nesta sexta-feira (17) seus 188 anos de emancipação com a presença do governador Cláudio Castro, que esteve na cidade ao lado do prefeito Luiz Fernando Pezão para anunciar um conjunto de obras, investimentos e parcerias que fortalecem o desenvolvimento econômico, social e ambiental do município.

Entre as entregas e anúncios realizados, estão o lançamento da pedra fundamental do novo Complexo Cultural, Social, Esportivo e Ambiental da Ambev, a inauguração da Base da Operação Segurança Presente, e a apresentação das obras do programa Limpa Rio Margens, que reforçam a infraestrutura e a segurança pública local.

Também foram anunciados o Proeis Piraí (Programa Estadual de Integração na Segurança), a entrega da pavimentação do bairro Ribeirão das Lajes, e a revitalização da Rodoviária Municipal, obras que atendem diretamente à população e melhoram a mobilidade urbana.

O evento contou ainda com a assinatura de acordos de cooperação para ações de restauração e conservação florestal na Mata Atlântica, e para a implantação do Datacenter Nova Era, projeto que marca a entrada de Piraí em uma nova fase de inovação e tecnologia, incluindo iniciativas voltadas ao uso de Inteligência Artificial (IA).

As solenidades ocorreram no Centro de Eventos de Piraí e no Parque Natural Municipal Mata do Amador, encerrando-se com a comemoração oficial do aniversário da cidade na Praça da Preguiça, onde o público celebrou mais um capítulo da história de desenvolvimento e avanços do município.

“É simbólico que essas entregas aconteçam justamente no aniversário da nossa cidade. Piraí volta a crescer com responsabilidade, parcerias e planejamento. Cada uma dessas ações representa um passo importante na reconstrução e no futuro que estamos construindo para a população”, destacou o prefeito Luiz Fernando Pezão.