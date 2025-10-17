Colisão entre moto e carro deixa dois feridos em Barra do Piraí

Um acidente entre uma motocicleta e um automóvel deixou duas pessoas feridas na tarde desta sexta-feira (dia 17), em Barra do Piraí. A colisão ocorreu por volta das 17h, no km 268 da BR-393, no Trevo de Dorândia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a motocicleta Honda/CB 300 seguia no sentido Barra do Piraí quando colidiu transversalmente com um Ford/Fiesta que cruzava a rodovia, saindo do trevo de Vargem Alegre em direção a Dorândia.

Com o impacto, o condutor da moto, de 25 anos, e a passageira, de 19, sofreram ferimentos leves e foram socorridos para a Santa Casa de Barra do Piraí. O motorista do carro não se feriu.

Ainda de acordo com a PRF, o trânsito não chegou a ser comprometido e o fluxo de veículos seguiu normalmente após o atendimento da ocorrência.

Foto: Divulgação/PRF