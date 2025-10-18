Faetec de Volta Redonda realiza I Corrida de Rua em comemoração aos 25 anos da unidade

A manhã deste sábado (dia 18) foi marcada por muita energia e celebração com a realização da I Corrida de Rua da Faetec Volta Redonda, que percorreu as ruas dos bairros Santo Agostinho e Volta Grande. O evento, organizado pela direção da unidade e pela professora de Educação Física Adriana Fonseca Reis, teve como principal objetivo comemorar os 25 anos da Faetec/VR, atualmente denominada Escola Técnica Estadual Amaury César Vieira (ETEACV).

Além da comemoração, a corrida também teve um caráter informativo, servindo para divulgar o processo seletivo 2026 da instituição, que está com inscrições abertas para os cursos médio técnico integrado e subsequente.

Participaram do evento alunos, ex-alunos, professores, funcionários, familiares e também atletas convidados da Equipe Senna de Corrida, que animaram ainda mais a manhã de esportes e confraternização.

A I Corrida de Rua da Faetec contou com o apoio da Secretaria Municipal de Ordem Pública, da Guarda Municipal de Volta Redonda e da loja Neto Esportes, que contribuíram para o sucesso e segurança do evento.

De acordo com a professora Adriana Fonseca Reis, a iniciativa reforça o papel da escola como espaço de integração entre educação, saúde e comunidade.

“Mais do que uma competição, a corrida foi um momento de união, celebração e incentivo à prática esportiva. Queremos que nossos alunos sintam orgulho da história da Faetec e percebam a importância da escola na formação cidadã”, destacou.