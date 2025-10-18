Resende foi escolhida para sediar o Campeonato Brasileiro de Paraquedismo, um dos maiores eventos esportivos do país, que será realizado entre 22 de julho e 1º de agosto de 2026.

A escolha foi feita após disputa com várias cidades brasileiras, reforçando o reconhecimento de Resende como um dos principais destinos de aventura do país. O evento reunirá mais de mil competidores de todo o Brasil, movimentando o turismo, a economia local e projetando o nome da cidade nacionalmente.

O prefeito Tande Vieira comemorou a conquista e destacou o papel fundamental do Centro Resende de Paraquedismo, reaberto no início deste ano com apoio da Prefeitura.

“Parabéns à equipe do Centro Resende de Paraquedismo, especialmente ao Paulo Harthman e ao Marcelo Harthman. Essa conquista é resultado do esforço e da paixão de todos que acreditam no potencial da nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Como deputado estadual, Tande Vieira foi autor da lei que confere ao município de Resende o título de Capital Estadual do Turismo de Aventura. “Resende já tem o turismo de aventura como uma das principais forças da nossa economia. Somos um dos polos mais importantes do país para a prática de paraquedismo, e também temos corridas de aventura, trilhas ecológicas, voo livre e um dos picos mais altos do Brasil. Essa lei tem o objetivo de valorizar não só o turismo de Resende, mas também o de toda a região de Visconde de Mauá e das Agulhas Negras”, ressaltou Tande.

Com a realização do campeonato, Resende se prepara para receber atletas, equipes e visitantes de todas as regiões do Brasil, reforçando seu protagonismo como referência em turismo de aventura e esporte de alto desempenho.

Foto: Divulgação