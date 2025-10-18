Homem é morto a tiros no bairro Açude, em Volta Redonda

Um homem de 33 anos foi morto a tiros na tarde deste sábado (dia 18) no bairro Açude, em Volta Redonda. Segundo informações do 28º Batalhão da Polícia Militar, a vítima foi encontrado caída no chão, na Rua 13, com marcas de ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

A PM foi acionada por volta das 12h45 após uma denúncia de homicídio na região. Ao chegarem ao local, os agentes constataram o óbito. Presa à cintura da vítima, havia uma bolsa contendo entorpecentes, incluindo 91 pinos de cocaína (80 gramas), quatro trouxinhas de maconha (6 gramas), 22 frascos de loló (220 ml) e R$ 50 em dinheiro.

De acordo com o registro policial, o homem, que possui três anotações criminais, havia saído do sistema prisional em outubro de 2023. A perícia foi realizada no local e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda), que deve investigar a autoria e as circunstâncias do crime.