FOA e UniFOA celebram 58 anos de história, conquistas e compromisso com a educação e a saúde 

A Fundação Oswaldo Aranha (FOA) e o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) celebram, neste mês de outubro, 58 e 26 anos de existência, respectivamente, uma trajetória marcada por conquistas, inovação e compromisso com a formação de profissionais que transformam a sociedade.

Ao longo dessas quase seis décadas, a FOA consolidou-se como uma das principais instituições de ensino e saúde do Estado do Rio de Janeiro, tendo formado mais de 30 mil profissionais que hoje atuam em diversas áreas, dentro e fora do país.

O presidente da FOA, Eduardo Prado, destacou com entusiasmo o crescimento e a relevância da instituição:

“Nós juntos estamos completando 58 anos de existência. Uma longa história, uma história de sucesso, que começou muito pequenininha com o curso de Medicina e hoje se tornou essa grandiosidade que é o Centro Universitário. Formamos muitos estudantes que se destacam em todos os lugares do mundo, profissionais com alta competência e capacidade”, afirmou.

Eduardo também ressaltou o papel da instituição na formação de cidadãos preparados para os desafios do mercado de trabalho:

“Cada vez mais o UniFOA leva seus alunos ao mercado de trabalho com grande competência. Quero parabenizar não só a instituição, mas também seus professores, acadêmicos, funcionários e toda a cidade de Volta Redonda, além dos parceiros que têm colaborado em projetos alinhados com o desenvolvimento do nosso Centro Universitário.”

O presidente anunciou ainda novidades para o próximo ano, com novos cursos, programas e projetos de impacto social, ampliando a atuação da FOA e do UniFOA em toda a região:

“Vamos continuar fazendo mais do mesmo, com qualidade e compromisso que é nossa marca, mas com um portfólio ainda maior. Teremos mais cursos, mais atividades e ações sociais junto ao município de Volta Redonda e a outros que queiram o UniFOA como parceiro.”

A data tem um significado especial: 18 de outubro marca não apenas o aniversário da FOA, mas também o Dia do Médico, profissão que simboliza o início da trajetória da instituição com o curso de Medicina e que hoje se fortalece com o Hospital da Fundação Oswaldo Aranha (H.FOA), que completou um ano de assistência à população.

“Quero dar parabéns aos médicos e professores do UniFOA e do Hospital da FOA, e a todos os seus funcionários. Completamos agora um ano de atuação do hospital, um marco importante na nossa missão de unir ensino, pesquisa, assistência e inovação em saúde. Parabéns e muito obrigado a todos em nome da Fundação”, concluiu Eduardo Prado.

Mais do que celebrar datas, este momento reafirma a essência da FOA e do UniFOA: educar, cuidar e inovar com propósito. Cada conquista, cada aluno formado e cada projeto realizado traduzem o compromisso de uma instituição que segue fazendo história ao lado da comunidade.

Com os olhos voltados para o futuro, a FOA e o UniFOA continuam construindo caminhos para o conhecimento, a saúde e o desenvolvimento humano, mantendo viva a missão de transformar vidas por meio da educação e da ciência.